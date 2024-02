AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/02/2024 - 17:12 Para compartilhar:

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero em Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago, informou seu escritório.

“Com profundo pesar comunicamos o falecimento do ex-presidente da república do Chile, Sebastian Piñera Echeñique” aos 74 anos. O ex-presidente morreu depois que seu helicóptero caiu quando viajava junto com outras três pessoas que sobreviveram.

