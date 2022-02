Morre o ex-deputado Tilden Santiago, um dos fundadores do PT, vítima de Covid

O ex-deputado federal Tilden Santiago, um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores), morreu nesta quarta-feira (2), aos 81 anos, vítima da Covid-19. As informações são da Folha.

O político também ajudou a fundar a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e exerceu por três mandatos o cargo de deputado federal por Minas Gerais, além de ter sido embaixador do Brasil em Cuba, entre 2003 e 2006, durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota assinada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o PT lamentou a morte do ex-parlamentar. “O Partido dos Trabalhadores lamenta a morte de Tilden Santiago, vítima de Covid, ocorrida nesta quarta-feira, e se solidariza com seus familiares e amigos”, diz.

“Mineiro de Nova Era, Tilden Santiago foi padre-operário, administrador, filósofo, professor, jornalista, deputado federal e militante da causa ambiental. Tilden deixa uma grande contribuição para as lutas do povo brasileiro, a quem dedicou sua luta e sua vida”, finaliza a nota.

