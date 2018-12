Morre o empresário Ueze Zahran, fundador da Copagaz

Morreu aos 94 anos o empresário Ueze Zahran, fundador da Copagaz, uma das maiores companhias do Brasil na comercialização do GLP (gás de cozinha), e da Rede Matogrossense de televisão, com sete emissoras afiliadas da Rede Globo, rádios e portais.

As duas empresas foram criadas entre os anos 1950 e 1960. Outras companhias de menor porte, como um haras (criação de cavalos árabes) e uma fábrica de botijões também fazem parte do Grupo Zahran.

A Copagaz é a quinta maior empresa do segmento, com 7,81% do mercado nacional. Possui 1.700 colaboradores e está presente em mais de 1.500 municípios, de 18 Estados brasileiros e o Distrito Federal, por meio de suas 15 filiais, 14 engarrafadoras e uma rede composta por 3 mil revendedores.