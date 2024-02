Morre o empresário Abilio Diniz, aos 87 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/02/2024 - 21:45 Para compartilhar:

O renomado empresário Abilio Diniz, fundador do poderoso grupo varejista Grupo Pão de Açúcar (GPA), morreu na noite de domingo (18), aos 87 anos, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Abilio estava internado há cerca de um mês na UTI, onde estava desde que retornou às pressas dos EUA. O empresáro passava as férias em Aspen, quando começou a apresentar sintomas graves que requeriam atenção médica imediata. Ele foi trazido de volta ao Brasil em um avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Como líder do Grupo Pão de Açúcar, Diniz se tornou um dos empresários mais ricos do país, superando inúmeros desafios que incluem disputas familiares, crises empresariais e até um sequestro.

Atualmente Diniz era vice-presidente do conselho de administração no Brasil do Carrefour. Além disso, ele é o presidente do conselho de administração da Península Participações, a empresa de investimento de sua própria família.

