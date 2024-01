Morre o deputado estadual Campos Machado, em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/01/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O deputado estadual por São Paulo Antonio Carlos Campos Machado (PSD), 84, morreu na manhã deste sábado, no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado para tratar uma leucemia.

Campos Machado é veterano da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde legislou por oito mandatos entre 1987 a 2023. Nas eleições de 2022, no entanto, Machado não conseguiu se reeleger.

O velório do político será realizado no Hall Monumental da Alesp a partir das 13h30 deste sábado, 6. Já o enterro ocorre após o término do velório, no Cemitério Parque Morumby, às 10h do domingo, 7.

O deputado foi chefe do PTB em São Paulo, partido ao qual foi filiado em quase toda sua carreira política. Em 2020, Machado deixou a sigla presidida por Roberto Jefferson por não concordar com a aproximação do partido ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em agosto de 2023, Machado se filiou ao PSD de Gilberto Kassab. Na ocasião, Kassab classificou o ex-deputado como “uma das grandes celebridades da política paulista e nacional”.

A Ales publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Campos Machado. No texto, a assembleia diz que o ex-deputado “foi um dos mais longevos deputados da casa, dedicando 36 anos consecutivos ao parlamento paulista”.

Em seu perfil em uma rede social, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se manifestou dizendo que perdeu um “grande amigo, que tinha como marca a lealdade”.

Kassab também lamentou a morte de Machado, ao qual se referiu como “uma lenda da política paulista e brasileira. Campos Machado foi o grande líder da Alesp nas últimas décadas e a política paulista perde muito com a sua partida”, disse.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), solidarizou-se com a família e amigos de Machado, e afirmou que ele tem “uma trajetória que precisa ser lembrada e respeitada”.

Campos Machado atuou principalmente nas áreas de segurança pública e justiça, sendo um defensor da redução da maioridade penal.

Entre os projetos de maior destaque que apresentou, estava a lei que estabeleceu a gratuidade no transporte público para maiores de 60 anos.

Antonio Carlos Campos Machado nasceu em Cerqueira César e formou-se em direito pela Universidade de São Paulo (USP). Após a graduação, ele se tornou advogado. Em seguida, ingressou na vida pública por meio do ex-presidente Jânio Quadros, segundo consta em sua biografia na Alesp.

