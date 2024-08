Morre o criador do boneco Louro José, parceiro de Ana Maria Braga

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 7:41 Para compartilhar:

Eberson Taborda, criador do boneco de Louro José, morreu na segunda-feira, 19. O anúncio foi feito por Ana Maria Braga no encerramento do “Mais Você”, da Globo. O profissional tinha problemas cardíacos.

“Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro”, disse a comunicadora, que havia acabado de prestar uma homenagem a Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos de idade.

Ana Maria afirmou que juntos, ela e Taborda conversaram e chegaram no formato de Louro José e de Louro Mané.

“Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos para a mulher dele, Tabata, e família toda”, completou.