Morre o cabeleireiro e maquiador de celebridades Edy Glamour; famosos lamentam

Morreu o maquiador e cabeleireiro Edy Glamour, que trabalhou com diversas famosas, entre elas as apresentadoras Eliana e Mara Maravilha, que lamentaram seu falecimento nesta terça-feira (19) em suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Meu dia amanheceu triste sem você. Tinha certeza que vc voltaria pra nos trazer de volta suas frases inteligentes e bem humoradas, seu talento e carinho. Quantas risadas, quantos momentos inesquecíveis. Obrigada”, escreveu Eliana em seu Instagram, em uma publicação com fotos do maquiador sozinho e com ela.

“A passagem aqui é rápida mesmo… Então, vamos deixar uma legião de amigos para um dia se encontrar na eternidade! Descance (sic) em paz meu amigo, Edy Gama”, escreveu Mara.

“Muito triste com a morte do Edy… além de ser uma excelente pessoa, um ótimo profissional. Meus sinceros sentimentos a toda a sua família”, disse a apresentadora Christina Rocha.

“Eliana do céu, eu estou completamente em choque. Meu Deus”, escreveu Fernanda Keulla.