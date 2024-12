Morre o ator mirim Hudson Meek, conhecido por seu papel em ‘Baby Driver’, aos 16 anos

O ator Hudson Joseph Meek, de 16 anos, conhecido por seu papel no filme “Baby Driver”, morreu no último sábado, 21, vítima de ferimentos após ter sido ejetado de um veículo em movimento, em Vestavia Hills, cidade de Alabama, nos Estados Unidos. O falecimento do artista foi divulgado por sua mãe em uma postagem no Facebook.

O acidente, que está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Vestavia Hills, aconteceu em 19 de dezembro. Segundo os legistas, Joseph sofreu um traumatismo craniano ao cair do veículo e morreu devido aos ferimentos.

+ Ney Latorraca foi casado por quase 30 anos com o ator Edi Botelho; saiba quem é

+ Sepse pulmonar após câncer de próstata: entenda causa da morte de Ney Latorraca

Pelas redes sociais, a mãe do ator, Lani Wells, pediu orações pela família. “Os nossos corações estão partidos por partilhar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta terra foram muito curtos, mas ele realizou tanto e impactou significativamente todos os que conheceu.”

No Instagram de Hudson, uma postagem anunciou que será feito um culto para a celebração de sua vida: “Acontecerá em 28 de dezembro de 2024, na Igreja Batista Dawson Memorial, em Homewood, Alabama”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hudson Meek (@hudsonmeek)

Além de sua participação em “Baby Driver”, como a versão criança do protagonista interpretado por Ansel Elgort, e na série “MacGyver”, Meek também está em produções que serão lançadas em 2025, como o longa “Flowervale Street”, que contém Anne Hathaway e Ewan McGregor no elenco.