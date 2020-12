Morre o ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, vítima de Covid-19

Morre o ator Eduardo Galvão, aos 58 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, com Covid-19, desde o fim do mês passado. Na última terça-feira (1º), ele havia sido intubado.

No início da madrugada desta terça-feira (8), o ator José de Abreu deu a informação em seu Instagram.

Galvão estava internado desde o fim de novembro por conta do novo coronavírus. A informação de sua internação foi confirmada no último dia 27, pelo ator Stepan Nercessian, amigo de Galvão.

O último trabalho do ator na Rede Globo foi a novela “Bom Sucesso”, de 2019. Galvão estreou na TV na novela “O Salvador da Pátria”, em 1989, e um de seus trabalhos mais memoráveis foi ao lado da apresentadora Angélica, no seriado infantil “Caça Talentos”, exibida entre 1996 e 1998, com exatos 500 episódios.

Galvão também teve passagens pelo SBT, onde trabalhou em “As Pupilas do Senhor Reitor” (1995); pela Record, tendo feito a sitcom “Avassaladoras: A Série” (2006) e “Apocalipse” (2017); Band, onde atuou na novela “Dance, Dance, Dance” (2007); e na TVE, mais uma vez em um trabalho marcante, como o pai do Menino Maluquinho, em “Um Menino Muito Maluquinho” (2006).

O ator também fez trabalhos em canais por assinatura como Multishow, com “Adorável Psicose” (2013), GNT, em “Questão de Família” (2014), e na HBO, com a série “Magnífica 70” (2015).

Torcedor do Flamengo, Galvão foi homenageado pela equipe, que postou em suas redes sociais um vídeo recente em que o ator dava parabéns pelos recém completados 125 anos do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020

