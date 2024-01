Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/01/2024 - 20:47 Para compartilhar:

O ator David Gail morreu aos 58 anos de idade. O anúncio foi feito no Instagram de sua irmã, Katie, no sábado, dia 20. A causa de morte do artista não foi informada. Gail ficou conhecido por seu trabalho em séries como Port Charles (1997), spin-off de General Hospital na qual viveu o médico Joe Scanlon, e Barrados no Baile (1990) [conhecida como Beverly Hills 90210 na versão original], em que interpretou Stuart Carson.

