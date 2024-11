Morre o apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, vítima de acidente de moto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Morreu, no início da noite deste domingo, 17, o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52 anos, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve. Segundo informação divulgada inicialmente por Reinaldo Gottino, e confirmada pela assessoria da congregação, Rina foi vítima de um acidente de moto numa estrada na região de Campinas/SP, por volta das 18h30.

O pastor estaria voltando de um culto em São João da Boa Vista acompanhado do grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle do veículo e caiu na pista.

Apóstolo Rina chegou a ser levado com vida e consciente para o Hospital da Unicamp, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teria sofrido várias fraturas nas costelas.

A igreja comandada por Rina é famosa por atrair fiéis ligados a esportes radicais, tendo mais de 560 igrejas em 34 países.

Denúncias de agressão

O apóstolo Rina foi afastado das atividades da igreja e do Conselho Deliberativo, em junho deste ano, por causa de denúncias de agressão contra sua esposa, a também pastora e cantora gospel Denise Seixas. Ela chegou a conseguir uma medida protetiva na Justiça após denunciá-lo por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

Devido ao processo judicial, o pastor estava proibido de chegar a menos de 300 metros da esposa, além de familiares dela e de testemunhas do processo. Ele também teve uma arma apreendida por ordem judicial.

Apóstolo Rina negava as acusações.

