Morreu neste sábado (23) o ator e diretor Jorge Coutinho, aos 89 anos. A notícia foi divulgada pelo perfil do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, através do Instagram.

A causa da morte não foi revelada. Ele estava internado em um hospital no Rio.

Jorge Coutinho, que também era radialista, nasceu em 6 de setembro de 1934.

