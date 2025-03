Morre no Rio de Janeiro escritor Affonso Romano de Sant’Anna

O escritor Affonso Romano de Sant’Anna morreu nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro aos 87 anos. A informação foi confirmada por sua família.

Romano sofria com o mal de Alzheimer e estava acamado desde 2017. Ele era viúvo da também escritora Marina Colasanti, que faleceu no último mês de janeiro. O escritor faleceu em casa, no bairro de Ipanema.

Entre suas principais obras estão “O Desemprego da Poesia” (1993); “A Catedral de Colônia” (1985); e “Que País É Este?” (1990). Sua escrita é caracterizada por uma linguagem crítica e reflexiva, explorando temas como identidade, cultura e história. Na década de 1990, assumiu a presidência da biblioteca nacional, período em que instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, em vigor até hoje.

O velório vai acontecer na Capela Histórica do Cemitério da Penitência na quarta-feira (5), entre 11h e 14h.