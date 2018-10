Morre no Rio candidato do PCO ao Senado 

Morreu hoje (5) no Rio de Janeiro, onde estava internado desde a semana passada, Fernando José Fagundes Ribeiro, 54 anos, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro pelo Partido da Causa Operária (PCO). Professor universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fernando Jospé lecionava política e poética na curso de Filosofia da universidade.

Fernando José passou mal quando participava de um debate na UFF e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu e morreu na noite desta sexta-feira.

O candidato ao Senado pelo Rio vinha participando ativamente da estrutura do partido no Rio de Janeiro. Tinha conseguido montar uma sede social do PCO, no bairro da Lapa, na região central da cidade, onde promovia atividades políticas e culturais.

O PCO ainda não definiu as homenagens que serão prestadas ao candidato ao Senado. Fernando José fazia parte do comitê central do partido. O horário e o local do enterro ainda não foram definidos.