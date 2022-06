Morre Neila Tavares, atriz de ‘Anjo Mau’ e ‘Gabriela’, aos 73 anos

Neila Tavares morreu no sábado, 4, aos 73 anos de idade. A atriz, que havia sido diagnosticada com um enfisema pulmonar no segundo semestre do ano passado, passou mal enquanto estava em Rio das Ostras, cidade em que vive sua filha, no Rio de Janeiro, e estava internada desde a última segunda, 30.

Entre alguns de seus principais trabalhos, estão novelas da Globo na década de 1970, como Anjo Mau (1976), interpretando a personagem Teresa, Gabriela (1975), como Anabela, O Casarão (1976), sendo Célia e Sinal de Alerta (1978), dando vida a Roberta.





Na TV Tupi, em 1969, foi Mirela, uma das personagens principais de Enquanto Houver Estrelas, em que formava casal com Mário Brasini. Na extinta emissora, também atuou em produções como O Retrato de Laura (1969) e Tempo de Viver (1972).

A atriz teve extensa atuação no teatro ao longo de toda sua carreira. Entre os espetáculos, o conhecido Anti-Nelson Rodrigues, em que atuou ao lado de seu então marido, Paulo Cesar Pereio, e que foi uma encomenda da própria artista.

Neila Tavares ainda trabalhou como apresentadora na TV Manchete e TVE e, como jornalista, escreveu para a Folha de S. Paulo e as revistas Pais e Filhos e Ele e Ela. Seus trabalhos mais recentes vinham sendo na publicação de vídeos em que atuava no YouTube.