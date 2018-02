Morre Montanha, ator de pegadinhas do “Programa Silvio Santos”

Morreu, na noite de segunda-feira (5), o ator de pegadinhas Gilberto Augusto Félix, o Montanha, famoso pelas Câmeras Escondidas de Silvio Santos, em programas do SBT. O humorista estava internado no Hospital Regional de Itanhaém, litoral de São Paulo.

Segundo informações do UOL, Montanha havia passado mal em janeiro e foi amparado pela mulher, Silvia Cristiane.

Os dois se casaram no cartório no último dia 20, mas na mesma semana o ator piorou e foi levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento, com crise renal e hiperglicemia (taxa elevada de açúcar no sangue).

Montanha tinha um quiosque na praia de Mongaguá. Ele chegou a ficar internado em 2013 e 2015, quando precisou amputar a perna esquerda, como consequência de sua diabetes.