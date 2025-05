Morre Millena Brandão, atriz mirim do SBT, após sofrer 12 paradas cardíacas

Millena Brandão, 11 anos, atriz mirim do SBT, morreu nesta sexta-feira, 2, após sofrer 12 paradas cardíacas nos últimos três dias. Ela foi internada no Hospital Geral de Grajaú, na capital de São Paulo, na segunda-feira, 28, com fortes dores dores na cabeça.

A criança foi diagnosticada com tumor no cérebro de 5 centímetros e chegou a ser entubada e sedada, mas não apresentou respostas neurológicas. Durante a tarde, os médicos constataram morte encefálica, conhecida popularmente como morte cerebral.

Com fortes dores de cabeça e pelo corpo, a atriz foi levada ao hospital no dia 23 de abril, quando recebeu o diagnóstico de dengue. Diante de uma piora no quadro, a família encaminhou novamente à unidade e exames mais detalhados identificaram o tumor.

Após o diagnóstico de tumor, a equipe médica avaliou que a melhor opção seria a transferência para o Hospital das Clínicas para iniciar tratamento na área de neurologia. Ela deveria ser levada na última quarta-feira, porém apresentou instabilidade, sofreu sete paradas cardiorrespiratórias, não sendo possível o encaminhamento para o HC.

“Nossa menina se foi”, diz uma publicação feita pela administradora do perfil, Thays Brandão, mãe da menina. “Vai com Deus, minha menina, papai te ama”, escreveu Luizinho Mourão.

De acordo com nota emitida pelo Hospital do Grajaú, a morte foi confirmada às 16h55.

Quem é Millena Brandão?