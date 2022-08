Morre menino que ficou em coma após fazer desafio online

Da Redação 06/08/2022 - 18:20 Compartilhe

Morreu neste sábado Archie Batterbee, de 12 anos de idade, que estava em coma há quatro meses em Londres, no Reino Unido. A família acredita que ele sofreu um acidente após realizar um desafio viral na internet e sofreu danos cerebrais irreversíveis. O caso também ganhou notoriedade por conta da briga judicial dos parentes para tentar impedir que o suporte de vida dele fosse desligado.

“Ele lutou até o fim. Estou muito orgulhosa de ser a mãe dele”, disse a mãe Archie, Hollie Dance, a jornalistas do lado de fora do hospital.

Na segunda-feira, a Justiça do Reino Unido autorizou o desligamento dos aparelhos após os médicos do Hospital Real de Londres alegarem que o tratamento contínuo de suporte à vida não era do interesse do menino.

A família então apresentou propostas ao Supremo Tribunal, Tribunal de Apelação e Tribunal Europeu de Direitos Humanos pedindo que a decisão fosse revogada, mas ela foi mantida. O Supremo Tribunal concluiu que, mesmo que o suporte de vida fosse mantido, a criança morreria no decorrer das próximas semanas por falência de órgãos e insuficiência cardíaca.

Os pais pediram em seguida que ele fosse transferido para uma unidade de cuidados paliativos, justificando que ele teria uma “morte natural”, mas a Justiça não aceitou a proposta. Especialistas argumentaram que a remoção apenas causaria mais sofrimento e até aceleraria a morte de Archie.

O menino foi encontrado inconsciente na casa dele no dia 7 de abril e estava internado desde então. Ele foi mantido vivo por uma combinação de intervenções, como ventilação e remédios.

Desde o início, os médicos concluíram que ele estava com morte cerebral, mas a família insistiu que o tratamento deveria continuar, alegando que o coração do menino ainda batia e que ele segurou a mão da mãe. A equipe responsável garante, porém, que nunca foram registrado sinais vitais desde que o paciente chegou ao hospital.

Hollie acredita que o filho foi vítima do desafio conhecido como “Blackout Challenge”, viral na rede social Tik Tok, que consiste em apertar o pescoço até perder a consciência por falta de oxigênio.