Morre MC Marcinho, cantor de ‘Glamurosa’ e um dos maiores nomes do funk do Brasil, aos 45 anos

Morreu neste sábado, 26 de agosto de 2023, o funkeiro MC Marcinho de falência múltipla dos órgãos, aos 45 anos. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal. O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição. O artista vinha lidando com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Em nota, a assessoria do hospital confirmou o falecimento do cantor e prestou sua solidariedade à família. “O Hospital Copa D’Or confirma com pesar a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado, 26, às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda.”

MC Marcinho foi importante para a cena do funk dos anos 1990. Seus principais sucessos foram Rap do Solitário, Escrito Pras Princesas, Garota Nota 100, Glamurosa, entre outros. Ele tem também um álbum importante, lançado pela gravadora do DJ Marlboro (a Afegan/Link Records), feito com a funkeira MC Cacau. Porque Te Amo foi lançado em 1997.

O primeiro disco de Marcinho, mesmo com muitos hits, só veio em 1998, quando ele lançou Sempre Solitário (pela Afegan Records), com produção de Marlboro. Um ano depois, 1999, veio Valeu Shock, também produzido por Marlboro. A música Motivos da Vida foi a que mais reverberou neste trabalho.

Marcinho ficou mais afastado da mídia a partir de meados dos anos 2000, já que a matriz do funk ficou mais distante do funk melody que ele representou, com batidas e letras mais suaves. Mesmo assim, em 2002, ele fez Falando com as Estrelas, agora sob os cuidados de Grandmaster Raphael, com as canções Funk das Antigas, Zona Oeste e Glamurosa. Essa última acabou se tornando seu maior sucesso, com arranjo um pouco mais próximo do que o funk da época apontava.

Inspirada na apresentadora Xuxa, Glamurosa teve uma vida longa, virou um clássico de festas de todos os tipos no Brasil, e reafirmou a habilidade de Marcinho como compositor e cantor romântico, independentemente de ondas e subgêneros do funk.

Problemas de saúde

Marcinho sofreu um acidente de carro em 2006, do qual se recuperou. Dois anos depois, ele se casou com Kelly Garcia e teve três filhos com ela.

Seus problemas de saúde começaram em 2012, quando foi internado devido a um mal estar, identificado pelos médicos como pneumonia. Em 2019, foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto e, no ano seguinte, acabou internado por conta da covid-19.

Em fevereiro de 2021, acabou ficando em coma por quatro dias em decorrência de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. A doença chegou a seu pulmão, e o fez passar de três meses no hospital.

De acordo com um boletim médico emitido pelo Copa D’Or, em Copacabana, MC Marcinho foi internado no dia 27 de junho de 2023. Em 10 de julho deste ano, ele precisou ser intubado devido a uma parada cardiorrespiratória.

No dia 13 de julho, o funkeiro foi submetido a uma cirurgia para implante de um coração artificial. Seis dias depois, no dia 19 de julho, o hospital informou que “O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, respirando sem ajuda de aparelhos (ventilação mecânica), ainda necessitando de cuidados intensivos, mas sem intercorrências nas últimas 24h e com evolução favorável”.

Mais de um mês depois, no dia 22 de agosto, o artista teve uma “piora do quadro clínico nas últimas 72h” e, de acordo com o hospital, ele seguia sob cuidados intensivos. A família de MC Marcinho solicitou, por meio das redes sociais, que doações de sangue fossem realizadas em prol do cantor.

Na última sexta-feira, 25 de agosto, o cantor apresentou piora no seu quadro de saúde e ficou em estado grave após ser diagnosticado com sepse, uma infecção generalizada. A complicação da infecção levou à suspensão temporária de MC Marcinho da fila de transplantes de coração. Ao Estadão, a sua assessoria confirmou que a família do cantor foi convocada ao hospital para conversar com os médicos.

