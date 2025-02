Morre Mauro Santa Cecília, parceiro musical de Frejat e compositor de ‘Por você’

O compositor e escritor Mauro Santa Cecília morreu no último sábado, 15, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. Mauro lutava contra um câncer desde 2018. Ele ficou conhecido por suas parcerias com Frejat, como “Por você” e “Amor pra recomeçar”. O velório será na terça-feira, 18, no Memorial do Carmo, no Rio.

“Vai amigo, vá na fé! Você traçou seus caminhos na ética, na integridade dos seus princípios, no amor à arte e na sua poesia. Saudades vai deixar muitas, foram muitos anos de convivência, amizade, parceria e alegrias. Vai no teu caminho de luz. Descansa em paz”, publicou Frejat junto com uma foto ao lado do compositor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Frejat (@frejatoficial)

Ele também trabalhou com outros nomes importantes da música como Hyldon, Blues Etílicos, Sandy e Junior, Wilson Sideral, Biquíni Cavadão, Ney Matogrosso, entre outros.

Seu filho, Júlio, publicou um longo texto em homenagem a Mauro nas redes sociais neste domingo, 16.

“Ontem à noite, meu amado pai fez sua passagem, depois de quase 7 anos em uma luta árdua e incansável contra dois cânceres. Sua jornada como artista e ser humano é um exemplo para mim e para inúmeras pessoas que conviveram com ele ou, de alguma forma, foram impactadas por sua obra.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Santa Cecília (@maurostacecilia)

“Apesar da tristeza excruciante em que me encontro ao escrever este texto, entendo que era seu momento de descansar, com a certeza absoluta do dever cumprido e agora enfim, em paz. Viva Mauro! Seu legado será eterno”, encerrou.

Além das composições, Mauro escreveu sete livros entre poesia e romance.