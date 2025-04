Morre Mario Vargas Llosa, escritor vencedor do Nobel de Literatura, aos 89 anos

O escritor Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel da Literatura em 2010, morreu neste domingo, dia 13, em Lima, no Peru. Sua partida foi anunciada pelo filho: “É com profundo pesar que anunciamos que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado pacificamente por sua família”, disse Álvaro Vargas Llosa.

“Sua partida entristece seus parentes, amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas nos consola saber que ele teve uma vida longa, múltipla e frutífera, e deixa atrás de si uma obra que o sobreviverá. Agradecemos de coração o carinho e o apoio recebidos e pedimos que sejam respeitadas nossas instruções. Não haverá nenhuma cerimônia pública. No momento da despedida final, nossos pensamentos estarão com todos que o leram e o admiraram. Após o adeus em família, seus restos, conforme sua vontade, serão cremados”, afirmou. O escritor era admirado por sua descrição das realidades sociais em obras como A Cidade e os Cachorros e A Festa do Bode. Na política, seus posicionamentos liberais provocaram hostilidade em meio aos intelectuais de esquerda. “Nós, latino-americanos, somos sonhadores por natureza e temos problemas para diferenciar o mundo real e a ficção. É por isso que temos ótimos músicos, poetas, pintores e escritores, e também governantes tão horríveis e medíocres”, disse em uma de suas declarações.