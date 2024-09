Morre Mario Gómez, um dos 33 mineiros do Chile, que inspirou jogador alemão homônimo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O chileno Mario Gómez, o mais antigo do grupo de 33 mineiros que ficaram presos em 2010 em uma mina ao norte de Santiago e que inspirou o jogador de futebol e da seleção alemã de mesmo nome, morreu neste sábado (21), informou uma funerária local.

A Candelaria, uma funerária em Copiapo, 800 km ao norte de Santiago, disse em um comunicado que estava “ciente da morte do Sr. Mario Nicolas Gomez Heredia, que em vida foi Mario Nicolas Gomez Heredia”.

A versão oficial da causa de sua morte não foi divulgada, embora Gómez estivesse sofrendo de silicose, uma doença pulmonar que aflige os trabalhadores de minas.

Gómez era um dos 33 mineiros chilenos que ficaram presos a mais de 600 metros de profundidade na mina de San José, perto de Copiapó, em 5 de agosto de 2010, e foram resgatados 69 dias depois, após uma operação bem-sucedida assistida por milhões de pessoas.

No dia do acidente, Gomez tinha 63 anos de idade, era o mais velho do grupo e o nono a ver a luz, depois de subir em uma gaiola de metal de apenas 66 centímetros de diâmetro, através de um buraco perfurado por mais de um mês.

A vida do mineiro chileno serviu de inspiração para o jogador de futebol alemão Mario Gomez.

O atacante assistiu pela televisão à luta dos mineiros para sair das entranhas da terra e imediatamente se identificou com a história do nono mineiro a ser resgatado, que levava seu nome.

O jogador de futebol, agora aposentado, usou o número 33 e logo depois saiu de uma seca de gols.

