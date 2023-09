Morre Marinho Peres, ex-zagueiro do Inter, Santos e da seleção brasileira, aos 76 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 22:29 Compartilhe

O futebol perdeu Marinho Peres nesta segunda-feira. Campeão brasileiro pelo Internacional e com passagens por Santos, Barcelona e Palmeiras, o ex-zagueiro morreu aos 76 anos após quase um mês internado. A morte foi divulgada pela irmã Mazé em suas redes sociais. Ele estava com sua saúde debilitada desde 2019, quando sofreu um AVC (acidente vascular cerebral).

Revelado pelo São Bento, onde estreou no profissional em 1965, Marinho Peres atuou ainda na Portuguesa antes de ir para o Santos. Foram quase 100 jogos pela equipe de Vila Belmiro entre 1972 e 1974.

O bom desempenho pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974 o levou para o Barcelona, do técnico Rinus Michels e do craque Johan Cruyff. A passagem pela Espanha foi afetada pelo risco de ter de servir nas Forças Armadas do país já que ele tinha cidadania espanhola. A saída foi negociá-lo com o Internacional, onde o zagueiro foi campeão brasileiro em 1976, atuando ao lado de Elías Figueroa na defesa.

O clube gaúcho se manifestou nas redes sociais. “O Clube do Povo recebe com profundo pesar a notícia do falecimento de Marinho Peres. Atleta do Inter nos anos de 1976 e 1977, o zagueiro foi titular absoluto na conquista do segundo Brasileirão da história colorada. Desejamos força aos amigos e familiares.”

O Palmeiras, time no qual Marinho Peres atuou em 1978 e 1979, também prestou sua homenagem. “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento de Marinho Peres, grande zagueiro que defendeu o Alviverde e a Seleção Brasileira na década de 1970. Nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor e saudade.”

Marinho Peres se despediu dos gramados em 1981, pelo América-RJ, e, na sequência, começou sua carreira como treinador na equipe carioca. Como técnico, ele trabalhou em diversas equipes, inclusive no futebol português. O último trabalho foi em 2011, pelo Belenenses. Mas o ex-zagueiro também comandou Vitória de Guimarães, Sporting, Marítimo e Aviação. No Brasil, passou pelo Santos, Botafogo, União São João, Juventude e Paysandu.

