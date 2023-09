Morre Maria Carmem Barbosa, autora de ‘Sai de Baixo’, aos 77 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 14:29 Compartilhe

A autora de novelas Maria Carmem Barbosa morreu nesta sexta-feira, 22, aos 77 anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais pelo ator Miguel Falabella, 66, ao lado de quem ela trabalhou em várias produções para a TV e para o teatro.

Maria Carmem estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Segundo a família, ela sofria com o avanço do Alzheimer e, durante a última madrugada, teve queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.

“Recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas”, disse Falabella, ao compartilhar um registro abraçado à amiga, no Feed do Instagram.

Ao lado do ator, Maria Carmem escreveu as novelas ‘Salsa & Merengue’ e ‘A Lua Me Disse’. É de sua autoria, também, a novela ‘Lua Cheia de Amor’, escrita em parceria com Ricardo Linhares, além de colaboração na trama ‘Olho por Olho’, de Antonio Calmon. Todas as produções foram realizadas pela TV Globo.

O maior sucesso da autora foi o seriado ‘Sai de Baixo‘, criado em 1996, escrita por ela durante sete anos.

