Morre mãe do jornalista Ricardo Boechat, aos 93 anos

Dona Mercedes Boechat, mãe do jornalista Ricardo Boechat, morreu neste sábado, 22, aos 93 anos. A informação foi confirmada por Veruska Boechat, nora da socióloga. Ela abriu o álbum de fotos da família para prestar uma homenagem, relembrando momentos ao lado da sogra.

“Hoje ela (Mercedes) se despediu. A última foto é do que ela deixou pra mim. Quando ainda enxergava bem, ela bordava. Há alguns dias, já se preparando pra ir embora, insistiu para eu escolher na casa dela um dos quadros em ponto cruz para ser meu quando ela partisse. Eu falei: ‘Quero esse da mãe com as duas filhas’. Hoje ela se foi”, escreveu a viúva do jornalista, em um publicação no Instagram.

“A mulher que trouxe ao mundo o homem com quem eu quis me casar, o pai das minhas duas filhas. A mulher que quando eu ia me casar me perguntou: ‘minha filha, você tem certeza de onde está se metendo?’ A sogra que aparece no vídeo do nosso casamento dizendo: ‘Veruska deu vida a Ricardo'”, escreveu a também jornalista.

Ainda na homenagem, a nora de dona Mercedes lembrou que a sogra sofreu a perda de seus três filhos. A única filha, Beatriz, faleceu aos 16 anos, em 1967. O caçula, Ricardo Boechat, morreu em 2019, em um acidente aéreo. Um ano depois, o vereador Carlos Roberto, seu primogênito, foi uma das vítimas da Covid-19.

“Tenho certeza de que a essa hora ela já está abraçada com os três filhos que perdeu em vida. Nunca estamos preparados para ficar longe de quem amamos. Pra sempre nos nossos corações, vovó Mercedes”, concluiu Veruska.