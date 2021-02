Morre mãe de Ronaldinho Gaúcho

Morreu aos 71 anos a mãe do craque Ronaldinho Gaúcho, eleito por duas vezes o melhor jogador de futebol do mundo. Dona Miguelina, faleceu neste sábado (20) devido a complicações do novo coronavírus (covid-19) e estava internada desde dezembro do ano passado no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre.

As redes sociais do jogador estão em luto. O Atlético-MG, time pelo qual Ronaldinho foi campeão da Libertadores da América, prestou condolências ao R10, que também recebeu a solidariedade do ex-presidente do clube e hoje prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. “Ronaldinho, meu filho, eu sei o que é perder uma mãe. Meus sentimentos nesse momento tão difícil”, disse Kalil em uma postagem no Twitter.

Campeão com a Seleção Brasileira em 2002, Ronaldinho ainda não se pronunciou sobre a morte da mãe. No entanto, as fotografias de perfil do Instagram e do Twitter do Bruxo da Bola foram alteradas por uma imagem escura.

