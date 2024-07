Morre Luiz Chagas, guitarrista da Vanguarda Paulistana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 9:45 Para compartilhar:

Morreu nessa terça-feira, 9, aos 72 anos, Luiz Chagas, guitarrista, jornalista, tradutor, escritor e pai de Tulipa Ruiz. A notícia foi dada no Instagram da artista.

Segundo informações do “g1”, o músico teria morrido dormindo, em casa, ao lado da esposa Monica Tarantino.

O velório acontecerá nesta quarta-feira, 10, das 9h às 14h, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A cerimônia será sucedida pelo sepultamento, às 15h30, no Cemitério Congonhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tulipa Ruiz (@tuliparuiz)

Um dos precursores do movimento musical Vanguarda Paulistana, da década de 1980, Luiz Chagas nasceu em Goiânia (GO). O músico tocou na banda Isca de Polícia, comandada por Itamar Assunção, e traçou uma carreira marcada por trilhas sonoras de filmes nacionais dos anos 80 — como Anjos do Arrabalde (1987) e Quincas Borba (1988) — e composições famosas. Além disso, trabalhou como jornalista em veículos como o Jornal da Tarde, da TV Cultura, e na Revista IstoÉ, onde foi crítico musical.

Conhecido pelos mais novos como “o pai de Tulipa Ruiz”, Chagas compôs músicas eternizadas pela voz da filha, como “Sushi” e “Às Vezes”. Ele também é pai de Gustavo Ruiz, guitarrista e produtor musical.

Chagas vinha trabalhando, desde 2018, em seu primeiro álbum solo, “Música de Apartamento”, que deve ser lançado de forma póstuma.