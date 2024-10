Morre Liam Payne, ex-integrante da One Direction, aos 31 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 18:45 Para compartilhar:

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos. A notícia foi publicada pelo site da emissora argentina “Todo Notícias”.

Segundo a publicação, o cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina.

Já de acordo com o jornal La Nacion, ele morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica em Palermo.

Ainda segundo a imprensa local, o chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina informou que a morte ocorreu de forma instantânea.

O vocalista Liam Payne ganhou notoriedade na década de 2010 ao integrar a boy band britânica. Após o fim do grupo, em 2016, ele seguiu carreira solo e lançou seu primeiro álbum, “LP1”, em 2019.

Liam Payne deixa deixa o filho de 7 anos, fruto de sue relacionamento com a cantora Cheryl Cole.