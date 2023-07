Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 10:46 Compartilhe

Morreu na manhã desta segunda-feira, 24, a cantora Leny Andrade, que estava com 80 anos. A informação foi divulgada no Instagram da cantora.

“A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor”, diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias