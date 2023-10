Morre Keith Jefferson, ator de ‘Django Livre’, aos 53 anos; Jamie Foxx lamenta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 17:11 Compartilhe

O ator Keith Jefferson, famoso pelos filmes Django Livre e Era uma Vez em… Hollywood, morreu aos 53 anos. Ele lutava contra um câncer, que havia sido anunciado por ele no dia 9 de agosto nas redes sociais.

A notícia foi confirmada pelo ator Jamie Foxx, que era amigo próximo de Jefferson desde a universidade. Na quinta-feira, 5, ele lamentou a morte em seu perfil no Instagram.

“Tudo está doendo neste momento. Está sendo difícil olhar para essas fotos e reviver as lembranças de quando nos divertíamos muito. Vou sentir sua falta, cara. Desde que nos conhecemos na faculdade, você tem sido uma alma incrível. Que Deus o tenha, nunca pensei que teria que dizer essas palavras sobre meu amigo”, escreveu.

Jefferson havia revelado que lutava contra um câncer em agosto. “De vez em quando, Deus lhe dará um desafio e deixará que você o resolva. Quando fui diagnosticado com câncer pela primeira vez, tive que parar, fazer uma pausa e não queria compartilhar com ninguém. Nem com minha família nem com meus parente”, disse na ocasião.

“Hoje, finalmente, estou em condições de compartilhar porque minha fé está ficando mais forte. Tenho uma família amorosa e os melhores amigos do mundo inteiro. Vocês sabem quem são. Desde minha mãe até Jamie Foxx e todos os demais. Eu os amo de todo o coração. Somos feitos do mesmo tecido e esse tecido é a condição humana. Lembre-se… ‘a fé é a última coisa que você pode perder’. Eu não vou perder isso”, completou.

Além de ator, Jefferson era produtor, dublador e coach de atuação. Ele e Foxx trabalharam juntos pela primeira vez em 1998, quando ele apareceu em dois episódios da série The Jamie Foxx Show. Depois, se reuniram em Django Livre, que Foxx protagoniza.

Jefferson voltou a trabalhar com Quentin Tarantino, o diretor do longa, em outros dois filmes: Era uma Vez em… Hollywood, de 2019, e Os Oito Odiados, de 2015. O último trabalho do ator foi The Burial, ao lado de Foxx, que chega aos cinemas americanos justamente nesta sexta-feira, 6.

