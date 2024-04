Morre José Santa Cruz, humorista de ‘Família Dinossauro’ e ‘Zorra Total’, aos 95 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 21:06 Para compartilhar:

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, morreu nesta sexta-feira, 26, aos 95 anos. O artista, que tinha doença de Parkinson e estava internado com uma broncopneumonia, será velado neste sábado, 27, no Cemitério da Penitência, a partir das 13h. O corpo será cremado às 16h. As informações são da Rede Globo.

Nascido em Picuí, Paraíba, José Santa Cruz começou sua carreira artística, ainda aos dezoito anos, ao substituir um amigo em uma rádio. Na televisão, fez sua estreia em 1960, na inauguração da TV Clube, em 1963 foi para a TV Tupi e na mesma época começou a atuar como dublador, antes de chegar na TV Globo, em 1971.

Durante sua estadia na emissora, o artista ganhou destaque em programas como Alô, Brasil!, Aquele Abraço, e Zé das Mulheres, na década de 70; O Bem Amado e A Festa É Nossa, nos anos 80. Entre 2002 e 2015, viveu personagens como Jojoca, Barbosa, Manoelito, Costado e Tesourinha no Zorra Total e entre 2017 e 2015 esteve no elenco do Zorra – reformulação do humorístico.

Seu papel mais recente na TV Globo foi um padre na novela Espelho da Vida, exibida em 2019.

Embora tenha participado em várias produções da emissora, Santa Cruz é mais lembrado pela dublagem em Família Dinossauro, série dos anos 1990. Dando voz a Dino, patriarca da família de extintos, o artista ajudou a imortalizar o bordão “Querida, cheguei!”

Também como dublador, ele emprestou sua voz de timbre único para personagens como Magneto nos filmes e desenhos X-Men, Rúbeo Hagrid na saga Harry Potter, J.Jameson nos filmes do Homem-Aranha, do ator Danny DeVito na maioria de seus filmes, entre muitos outros incontáveis personagens.

José Santa Cruz deixa sua esposa Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos, e teve três filhos: Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos já falecidos. Ele também deixa para trás cinco netos e quatro bisnetos.