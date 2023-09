Morre José Gregori, ex-ministro da Justiça e secretário de Direitos Humanos no governo FHC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 20:35 Compartilhe

Morreu neste domingo, 3, o ex-ministro da Justiça José Gregori, em São Paulo. Ele ocupou o cargo entre 2000 e 2001, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Também foi Secretário Nacional dos Direitos Humanos. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês havia dois meses em decorrência de uma pneumonia.

O presidente do PSDB em São Paulo, deputado Marco Vinholi, prestou homenagem em nome do partido. “Uma das mais importantes referências da luta pelos direitos humanos e pelo estado democrático de direito no Brasil.”

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lembrou do legado de Gregori para a democracia brasileira: “Um homem fabuloso, que dedicou a vida toda ao povo brasileiro. Foi ministro dos Direitos Humanos. Sempre teve lado na defesa da democracia brasileira”.

José Gregori deixa três filhas, quatro netos e dois bisnetos.

