Morre jornalista Sérgio Cabral, aos 87 anos, no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 12:19 Para compartilhar:

Morreu neste domingo, 14, aos 87 anos, o jornalista Sérgio Cabral. A morte foi confirmada por seu filho, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, nas redes sociais.

Sérgio Cabral também era escritor, compositor e pesquisador da música brasileira. Ele estava internado em um hospital do Rio de janeiro.

“Meu pai faleceu há pouco do hospital. Resistiu 3 meses. Peço a vocês que orem por ele, pela alma dele. Por tudo o que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil. Pelo que ele fez pela música e pelo futebol, pela família linda que ele construiu. Nos ensinou a ser vascaínos, a amar a música, a rejeitar o preconceito, a amar o Rio. Então, divido com vocês essa dor da perda do meu pai. Vim compartilhar essa notícia e pedir que orem por ele. O grande Sérgio Cabral, uma cara assim… não é porque é meu pai não, mas é uma figura que o Rio deve muito a ele. A música, os artistas populares, os esportes, a política. Uma figura múltipla do Rio. Pra sempre pai, eu te amo! Você nunca vai sair do meu coração”, disse o ex-governador em vídeo no Instagram.

Também no vídeo, Sérgio Cabral Filho diz que haviam acabado de receber a notícia e ainda não há definições sobre velório e enterro. “Estamos providenciando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Cabral (@sergiocabral_filho)

Sérgio Cabral nasceu no Rio de Janeiro. Começou sua carreira em 1957 como repórter policial do Diário da Noite, jornal vespertino dos Diários Associados.

Foi um dos criadores de O Pasquim, em 1969, ao lado de Jaguar e Tarso de Castro. Chegou a ser preso durante a Ditadura no Brasil por conta do ativismo no jornal.

Trabalhou como produtor musical entre 1973 e 1981. Como compositor, foi parceiro de Rildo Hora, escrevendo as letras de Janelas Azuis, Visgo de Jaca, Velha-Guarda da Portela e Os Meninos da Mangueira, entre outras.

Foi também três vezes vereador da cidade do Rio entre 1983 e 1993. Em seguida, assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas do Município, onde ficou até se aposentar compulsoriamente por completar 70 anos de idade, em 2007.

Ligado a escolas de samba, Cabral também fez parte de júri especializado na TV Globo dando nota para a apresentação das escolas de samba.