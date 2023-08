Morre jornalista Miguel Livramento, aos 81 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 10:32 Compartilhe

O comentarista esportivo e jornalista Miguel Livramento morreu nesta quarta-feira, 3, aos 81 anos. A informação foi confirmada pela família do comunicador no fim da noite em Florianópolis, Santa Catarina. A causa da morte não foi divulgada. A família também não comunicou informações sobre o velório e o sepultamento do corpo.

Cronista e também narrador de rádio e televisão, o catarinense tinha mais de 50 anos de carreira. Na terça-feira (1º), ele havia participado de uma transmissão de um canal do YouTube dedicado ao Avaí.

A prefeitura de Florianópolis decretou luto de três dias por ocasião da morte de Miguel Livramento. “Florianópolis perde um de seus filhos mais polêmicos e queridos”, escreveu o prefeito Topázio Neto (PSD).

O governador Jorginho Mello (PL) também lamentou a morte nas redes sociais. “Não era só sobre futebol, era alegria, provocação, espírito esportivo. Miguelzinho, você fez ‘côsa’, não iremos te esquecer”, escreveu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias