Morre John Young, 1º comandante do ônibus especial

NOVA YORK, 6 JAN (ANSA) – O astronauta norte-americano John Young, o nono homem a pisar na superfície da Lua e que viajou seis vezes ao espaço morreu aos 87 anos, informou a Nasa neste sábado (6) “Estamos tristes pela perda do astronauta John Young”, disse a agência espacial norte-americana em comunicado no Twitter. De acordo com a Nasa, Young morreu na sexta-feira (4) por conta de “complicações de uma pneumonia”. Diversos astronautas lamentaram a morte de Young, entre eles Terry W. Virts e Scott Kelly, que o definiu como “uma verdadeira lenda”.

Young se tornou um dos astronautas mais bem-sucedidos na história do programa espacial norte-americano. Ele foi ao espaço duas vezes durante o Gemini, nos anos 1960, duas vezes em missões lunares Apollo e duas em ônibus espaciais nos anos 1980, sendo uma como comandante do voo inaugural do Columbia. (ANSA)