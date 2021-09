Morre João Sayad, ministro do Planejamento de Sarney

O economista João Sayad, que foi ministro do Planejamento no governo José Sarney, morreu neste domingo, 5. Ele foi um dos mentores do Plano Cruzado, em 1986, uma das tentativas de se combater a hiperinflação que assolou a economia brasileira na década de 1980. Ele tinha 75 anos e sofria de um câncer. O velório será nesta segunda-feira, 6, em São Paulo.

Sayad foi professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), mesmo local onde se graduou em Economia em 1967 e fez seu mestrado. Em 1973, mudou-se para os Estados Unidos, onde obteve, na Universidade Yale, o PhD em economia.

Além de ministro do Planejamento, Sayad ocupou outros cargos públicos, como o de secretário da Fazenda do Estado de São Paulo na gestão Franco Montoro, secretário municipal de Finanças de São Paulo, no governo de Marta Suplicy, e secretário estadual de Cultura de São Paulo no governo José Serra.

