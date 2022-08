Morre Jô Soares aos 84 anos

Deutsche Welle 05/08/2022 - 7:07 Compartilhe

Com décadas de carreira e diferentes trabalhos, apresentador, escritor e humorista marcou a cultura brasileira. Jô estava internado desde julho para tratar uma pneumonia, mas causa da morte não foi informada.O humorista e apresentador Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (05/08), aos 84 anos. Também escritor, dramaturgo e músico, ele estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por causa de uma pneumonia.

A morte foi confirmada por Flavia Pedras Soares, ex-mulher do humorista. "Nos deixou cercado de amor e cuidados", escreveu em rede social. A causa da morte, porém, não foi divulgada.

Segundo ela, sepultamento e velório serão apenas para a família e amigos do artista. Local e data não foram divulgados.

José Eugênio Soares, o Jô, nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e sempre teve o humor como marca registrada em seus trabalhos. Ele começou a carreira nas telas em 1958, no filme O homem do Sputnik, de Carlos Manga.

Depois, trabalhou na TV Record, em diversos programas. Na Globo, em 1970, estrelou o programa Faça Humor, Não Faça a Guerra. Em 1981, ganhou seu próprio programa humorístico, Viva o Gordo.

Seu primeiro trabalho como apresentador foi no SBT, no Jô Soares Onze e Meia, entre 1988 e 1999. Na Globo, o icônico Programa do Jô ficou no ar entre 2000 e 2016.

Desde o encerramento do contrato com a Globo, Jô esteve afastado dos holofotes. Ele tinha um único filho, Rafael Soares, que morreu em 2014 aos 50 anos.

