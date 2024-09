Morre JD Souther, compositor de clássicos do rock

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 10:06 Para compartilhar:

Morreu na terça-feira, 17, o cantor e compositor JD Souther, conhecido por co-escrever diversos sucessos do Eagles e outras bandas. Ele tinha 78 anos e a causa da morte não foi revelada. Apesar disso, a assessoria do artista confirmou que ele teve uma morte pacífica em sua casa, no Novo México (EUA).

Dentre os sucessos co-escritos por Souther estão “New Kid in Town” e “Best of my Love”, do Eagles. Em sua carreira solo, destaca-se o hit “You’re Only Lonely”.

O artista também interpretou um veterano da musica na série “Nashville” e trabalhou com artistas como Linda Ronstadt, Dixie Chicks e outras bandas famosas.