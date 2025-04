Morre Jay North, intérprete de Dennis, o Pimentinha, aos 73 anos

Jay North morreu aos 73 anos de idade, no último domingo, 6, em sua casa, em Lake Butter, na Flórida, nos Estados Unidos.

O ator, que ficou conhecido na infância por interpretar o personagem Dennis, o Pimentinha, na série “O Pimentinha”, entre 1959 a 1963, não resistiu às consequências causadas por um câncer colorretal.

Laurie Jacobson, uma amiga de longa data do artista, confirmou a informação ao site “TMZ”. Ela ainda disse que a saúde de Jay piorou em março e que ele faleceu cercado pela família.

Jay era casado com Cindy e tinha duas enteadas. “As meninas deram a ele uma família que ele nunca teve”, disse Laurie sobre o amigo, que nunca conheceu o pai e era filho único.

Após o sucesso como Dennis, Jay falou das dificuldades das gravações, incluindo agressões físicas de sua tia nos bastidores quando ele errava alguma cena. De acordo com ele, nem a mãe nem outras pessoas sabiam dos abusos físicos que ele sofria.

“Ele teve uma vida difícil em Hollywood. Ele não gostou da experiência. Ele estava muito bravo e amargo porque os adultos que o cercavam não fizeram nada para ajudá-lo ou tornar sua vida mais fácil”, relembrou Laurie.

Depois da carreira de ator, Jay passou a se dedicar às dublagens e apareceu diante das câmeras apenas interpretando ele mesmo em algumas obras. Nos últimos anos, trabalhou como agente penitenciário na Flórida.

Câncer colorretal

O câncer colorretal é o terceiro mais comum no Brasil, atrás apenas dos tumores de mama e próstata – sem considerar os de pele não melanoma.

De acordo com um estudo publicado no BMJ Oncology2, o número de diagnósticos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentou 79% entre 1990 e 2019, enquanto as mortes cresceram 28%. Nos EUA, jovens adultos hoje têm o dobro de chances de receber um diagnóstico de câncer de cólon e quatro vezes mais probabilidade de desenvolver câncer retal em comparação com aqueles nascidos em 1950.

No Brasil, o cenário segue a mesma tendência. Segundo o Dr. Samuel Aguiar, líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais do A.C.Camargo Cancer Center, a doença tem maior incidência em áreas urbanas e entre adultos economicamente ativos, de 40 a 69 anos.

“Tornou-se comum ver pacientes cada vez mais jovens, com idades entre 35 e 40 anos, sendo diagnosticados com câncer colorretal. Esse aumento está diretamente ligado a hábitos alimentares inadequados e fatores relacionados ao estilo de vida.”

Sintomas

Geralmente, o câncer colorretal não apresenta sintomas em seu estágio inicial. No entanto, à medida que a doença progride, podem surgir sinais como sangramentos e obstruções intestinais. Alguns sintomas devem servir como alerta, especialmente quando persistem por longos períodos.

“Os sintomas mais comuns incluem alteração do ritmo intestinal, presença de sangue nas fezes, cólicas ou desconforto abdominal, sensação de empachamento, perda de peso e anemia”, destaca o especialista, reforçando que o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.

Fatores de risco e como prevenir

A boa notícia é que hábitos saudáveis, sobretudo uma alimentação equilibrada, podem reduzir significativamente os riscos da doença. O consumo excessivo de ultraprocessados, rotinas estressantes, sedentarismo e longas jornadas de trabalho são apontados por diversos estudos como fatores que contribuem para o crescimento dos casos, principalmente entre os mais jovens.

O especialista ressalta que cerca de 90% dos casos estão associados ao estilo de vida e fatores ambientais, enquanto apenas 10% têm origem genética. Dessa forma, para prevenir esse tipo de tumor é importante evitar o consumo de embutidos, bebidas açucaradas e o excesso de carne vermelha, adotar uma alimentação equilibrada (com frutas, verduras, legumes e cereais), praticar exercício físicos, não ingerir bebidas alcoólicas e não fumar.

Sobrevida e exame para rastreamento da doença

Além dos hábitos saudáveis, a detecção precoce é um dos principais aliados no combate à doença. Dados do Observatório do Câncer do A.C.Camargo3 mostram que as taxas de sobrevida do câncer colorretal podem chegar a 95% nos estágios iniciais e, enquanto no estágio II, chegam a algo em torno de 80%, o que ainda representa um prognóstico favorável.

No entanto, muitos pacientes ainda são diagnosticados tardiamente. Entre 55% e 60% dos casos, a doença é identificada em estágio avançado, exigindo tratamentos mais agressivos, como cirurgias extensas, quimioterapia e terapias-alvo de alto custo, com impactos financeiros e sociais tanto para o paciente quanto para seus familiares.

Por outro lado, exames simples e acessíveis, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, podem auxiliar na detecção precoce e indicar a necessidade de investigações mais detalhadas, permitindo um diagnóstico em fases iniciais. Quando descoberto precocemente, o câncer colorretal tem taxas de cura superiores a 90%, além de possibilitar tratamentos menos invasivos e uma recuperação mais rápida.