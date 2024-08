Morre Jamil Yatim, diretor-presidente da Ceagesp

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 7:23 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) divulgou comunicado no qual informa o falecimento do diretor-presidente da companhia Jamil Yatim, ocorrido neste domingo (25), em Jundiaí (SP).

Jamil Yatim era graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e tinha ampla experiência no serviço público, tendo ocupado funções de diretor, chefe, assessor e gerente em importantes instituições (como Companhia das Docas do Estado – Porto de Santos, Ministério dos Transportes, Prefeitura de São Paulo, Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí, entre outras).

Na Ceagesp prestou relevantes serviços como diretor administrativo e financeiro entre 2007 e 2012 e, na gestão atual, como diretor-presidente de março de 2023 a agosto de 2024.

Conforme o comunicado, os eventos institucionais programados para ocorrerem no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), nesta segunda-feira (26), foram cancelados. Não haverá mais a ação de cidadania em comemoração ao Dia do Feirante. Também foi cancelado o evento para anúncio oficial de retirada da Ceagesp do Programa Nacional de Desestatização (PND) com visita do ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).