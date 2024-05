++ Morre idoso esfaqueado por ex-genro na Itália ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 12:01 Para compartilhar:

VARESE, 6 MAI (ANSA) – Um idoso de 71 anos morreu nesta segunda-feira (6) após ter sido esfaqueado no peito pelo ex-companheiro de sua filha, de 37 anos, em Varese, na região da Lombardia.

O geólogo Fabio Limido foi alvo do ex-genro Marco Manfrinati, de 40 anos, na via Ciro Menotti, no norte da Itália, após ter visto ele desfigurar a filha, Lavínia, com facadas no rosto e no pescoço.

Segundo as autoridades italianas, o criminoso já havia sido denunciado por perseguição contra a mulher e sua mãe e estava proibido de se aproximar delas.

Manfrinati, que é ex-advogado, atingiu Limido quando ele tentou defender a filha. (ANSA).