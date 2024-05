Morre Gustavo Mullem, ex-guitarrista do Camisa de Vênus

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 8:19 Para compartilhar:

Morreu nesta segunda-feira, 27, Gustavo Mullem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, que fazia tratamento contra um câncer de pulmão. A informação foi confirmada por Luiz Mullem, filho do músico, que não informou a causa da morte.

Em sua rede social, Luiz Mullem informou que a missa será realizada nesta terça, 28, às 11h, no Cemitério do Campo Santo, em Salvador (BA). A reunião será seguida de cremação, às 11h30, mas o local está aberto para recepcionar amigos e familiares desde às 8h.

Gustavo Mullem participou da formação original do Camisa de Vênus, tendo tocado nos discos “Camisa de Vênus” (1983), “Batalhões de Estranhos” (1985), “Correndo o Risco” (1986), “Viva” (1986) e “Duplo Sentido” (1987). Além disso, ele foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas no disco e na turnê “A Panela do Diabo”, de 1989.

O músico deixa os filhos Luiz, Eva e Tito, e a esposa.