Morre Gaston Glock, inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas

O engenheiro austríaco Gaston Glock, inventor de uma pistola que revolucionou a indústria das armas, faleceu nesta quarta-feira (27), aos 94 anos, informou a empresa.

“Em memória de Gaston Glock, 19/07/1929 – 27/12/23. A perfeição continua”, escreveu a empresa, Glock GmbH, em seu site, ao lado de uma foto do empresário em fundo preto.

Tão discreto quanto famoso, o pai da pistola semiautomática “Glock” estudou engenharia mecânica em Viena antes de projetar protótipos de pistolas.

Em 1982, ele venceu uma licitação do Exército austríaco apresentando uma arma com numerosos componentes não metálicos, mais barata, leve e fácil de desmontar do que as de seus concorrentes.

Sua empresa, sediada em Deutsch-Wagram (nordeste da Áustria), lançou-se, então, à conquista do mercado mundial.

“Pode-se realmente comparar Glock, que não tinha nenhum conhecimento em armamentos, a Steve Jobs, que concebe o primeiro produto da Apple em sua garagem”, afirmou em 2018 em uma entrevista à AFP Fritz Ofner, diretor de um documentário (“Weapon of Choice”) que constitui uma das poucas pesquisas sobre uma personalidade cercada pela discrição.

A pistola tornou-se um ícone nos Estados Unidos, onde estima-se que seja usada por 80% dos policiais, e ganhou relevância cultural sendo enaltecida por Hollywood e pelo hip-hop.

Bruce Willis elogia as vantagens da pistola em “Duro de Matar 2”, enquanto Tommy Lee Jones faz o mesmo em “U.S. Marshals: Os Federais”. Também foi usada em filmes do famoso espião britânico James Bond.

