Morre Freusa Zechmeister, arquiteta e figurinista do grupo corpo, aos 83 anos

Artista morreu no último sábado, 7, mas não teve a causa divulgada

Freusa Zechmeister, arquiteta e figurinista, morreu aos 83 anos de idade no último sábado, 7. A informação foi divulgada pelo Grupo Corpo, do qual ela fazia parte.

“Freusa, muito obrigado por tudo: pela sua colaboração, pelos figurinos geniais, pela amizade, pelo apoio e por ter estado ao nosso lado por tanto tempo. Você é uma parte essencial da nossa história. Para você, todo o nosso amor. Descanse em paz”, publicou a entidade no Instagram.

Zechmeister era natural de Patos de Minas, em Minas Gerais. De acordo com o Itaú Cultural, construía “figurinos valendo-se de sua percepção particular de espaço, movimento e cores, fruto de sua formação como arquiteta”. O Grupo Corpo também postou um vídeo com diversos de seus momentos em trabalho, e alguns dos espetáculos com seus figurinos.