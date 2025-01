Morre Fabio Cudicini, lendário ex-goleiro do Milan

ROMA, 8 JAN (ANSA) – O ex-goleiro italiano Fabio Cudicini, uma das grandes lendas do Milan, morreu nesta quarta-feira (8), aos 89 anos de idade, informou o clube rossonero.

Apelidado de “Aranha Negra” em razão do seu uniforme preto, o ex-jogador foi um dos melhores da sua posição no futebol italiano, embora nunca tenha entrado em campo pela Azzurra durante sua vitoriosa carreira.

” Para sempre a teia de Aranha no nosso coração rossonero.

Morreu Fabio Cudicini, campeão de tudo com o Milan, um grande goleiro e uma grande pessoa”, escreveu a equipe lombarda em suas redes sociais.

O ex-arqueiro, integrante do Hall da Fama do Milan, defendeu o gol rossonero entre 1967 e 1972, período que venceu a Copa da Itália (71/72), o Campeonato Italiano (67/68), a Copa das Copas (67/68), a Liga dos Campeões (68/69) e a Copa Intercontinental (1969).

Além do Milan, Cudicini também teve uma passagem de destaque pela Roma entre 1958 e 1966. Na capital italiana, onde ganhou uma Copa da Itália em 1963/64, o ex-goleiro era chamado de “Pennellone” (“Escovão”, em português) por causa de seu 1,91m de altura.

O lendário ex-jogador milanista é pai de Carlo Cudicini, ex-goleiro revelado pelo Milan que foi um importante atleta do Chelsea no início dos anos 2000. Aposentado desde 2013, o italiano também jogou no Tottenham, na Lazio, no Como e no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. (ANSA).