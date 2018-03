Morre ex-primeiro-ministro vietnamita Phan Van Khai

O ex-primeiro-ministro vietnamita Phan Van Khai, arquiteto do fortalecimento das relações com os Estados Unidos e da liberalização econômica do Estado comunista, morreu neste sábado (17) aos 85 anos, anunciou o governo.

Natural do sul do Vietnã e formado na União Soviética, Khai liderou o governo vietnamita por nove anos a partir de 1997, um período de reformas que permitiram que o país se tornasse uma das economias de mais rápido crescimento no Sudeste Asiático.

Phan Can Khai foi o primeiro líder vietnamita do pós-guerra a visitar Washington em 2005, selando uma reconciliação histórica com o ex-inimigo americano.

Uma declaração do governo publicada neste sábado homenageava seu “espírito de inovação”.

De acordo com o comunicado, “implementou os recursos de todo o setor econômico, particularmente o setor privado, paralelamente à abertura e integração” do país na arena internacional.

Apesar de trabalhar em favor da abertura econômica do país comunista e sua visibilidade no cenário internacional, sua administração não se afastou do sistema do partido único e da repressão de seus opositores, presos à menor crítica.

Seu governo também foi ofuscado pela corrupção.

O comunicado oficial não especifica as causas da morte.

Nascido em 25 de dezembro de 1933 em Cu Chi, nos arredores de Ho Chi Minh, ex-Saigon, Phan Van Khai começou sua militância nas fileiras da juventude revolucionária hostil ao domínio colonial francês.

Ele se juntou ao Partido Comunista aos 26 anos, pouco antes de ser enviado a Moscou para estudar entre 1960 e 1965.

Tornou-se prefeito da cidade de Ho Chi Minh em 1985, entrou no escritório político do Partido Comunista vietnamita seis anos depois.

Antes de ser nomeado primeiro-ministro, Khai foi vice-primeiro-ministro de seu mentor Vo Van Kiet de 1991 a 1997.