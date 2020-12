Morre ex-jogador que foi lenda no famoso game Championship Manager 01/02 Morte de Maxim Tsigalko, aos 37 anos, foi anunciada pelo Dinamo Minsk, seu antigo clube

O ex-jogador Maxim Tsigalko, lenda do jogo Championship Manager edição 01/02, morreu aos 37 anos nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo Dínamo Minsk (BLR), onde atuou de 2001 a 2004. Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas já era de conhecimento que Tsigalko enfrentava problemas de saúde há alguns anos.

Apesar de não ter se tornado um dos principais atletas de futebol no mundo real, Maxim Tsigalko foi uma lenda no mundo virtual. Ele foi um dos melhores jogadores da edição 01/02 do CM, fazendo a alegria de milhares de gamers na época. O Championship Manager 01/02 foi um dos games de maior sucesso na história do estilo manager.

A carreira de atleta profissional de Tsigalko foi curta. O bielorrusso se aposentou aos 26 anos após uma grave lesão, o que culminou em problemas financeiros. Inclusive, foi criada uma petição em 2018 para que lhe fosse dada uma oportunidade de trabalho. No Dínamo Minsk, ele atuou de 2001 a 2004, fazendo 28 gols em 65 partidas.

На 38-м году жизни перестало биться сердце Максима Цыгалко… Воспитанник минского “Динамо”, выступавший за команду в сезонах 2001-2004, провел 65 матчей и забил 28 голов. Чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны в составе “Динамо”. Вечная память!#fcdm1927 #ЛегендыДинамо pic.twitter.com/ep8On4Up85 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) December 25, 2020

