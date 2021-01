Morre general Geraldo Miotto, ex-comandante do Comando Militar do Sul, de Covid-19

Morreu nesta quarta-feira (20) o general do Exército Geraldo Antonio Miotto, ex-comandante do Comando Militar do Sul, aos 65 anos, em decorrência da Covid-19. As informações são do G1.

Miotto estava internado desde o dia 1º de dezembro de 2020 e faleceu por volta dasa 18h30 no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), no Rio Grande do Sul.

Em nova nas redes sociais, o Comando Militar do Sul informou que o corpo do general será velado nesta quinta-feira (21), das 10h às 14h, e seu sepultamento acontecerá em seguida.

Nascido em 20 de março de 1955, o general Miotto ingressou no Exército Brasileiro ainda durante o período da Ditadura Militar, em fevereiro de 1972. Como membro do Alto Comando do Exército, ocupou os cargos de Comandante Militar da Amazônia de 2016 a 2018, e Comandante Militar do Sul, de 2018 a 2020, quando foi para a reserva, no mês de abril.

Em nota, o Comando Militar do Sul se solidarizou com amigos e familiares, e agradeceu a dedicação do general ao Exército Brasileiro e ao Brasil.

