Morre ex-árbitro José Aparecido, que levou cusparada de Neto em 1991

Morreu nesta terça-feira o ex-árbitro José Aparecido de Oliveira, aos 71 anos, em Santo André. O ex-juiz ficou famoso por apitar na final do Campeonato Paulista de 1993 e também por levar uma cusparada de Neto, ex-jogador do Corinthians e atualmente apresentador de TV, num clássico com o Palmeiras, em 1991.

A morte do ex-árbitro foi confirmada pelo Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (Safesp). “É com imenso pesar que o SAFESP comunica o falecimento do nosso querido árbitro José Aparecido de Oliveira, que foi um dos grandes nomes da arbitragem paulista nas décadas de 1980 e 1990”, registrou a entidade.

“Oliveira apitou finais de Campeonato Paulista e figurou como um nome de peso Nacional e Internacional na arbitragem. E, na atual gestão SAFESP, também atuou como membro do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) paulista representando os árbitros. Estendemos nossos mais profundos sentimentos para toda a família e amigos.”

Aparecido foi enterrado na tarde desta terça-feira, no cemitério Memorial Jardim Santo André, na cidade do ABC paulista. O ex-árbitro, um dos principais do futebol brasileiro ao longo da década de 90, teve o rompimento de uma artéria no coração e não resistiu.

Nos gramados, ele se tornou famoso por ter apitado a final do Paulistão de 1993, em que o Palmeiras superou o Corinthians e encerraram um jejum de títulos que durava 18 anos. Mas o clássico que mais marcou a carreira de Aparecido aconteceu em 1991. Na ocasião, Neto se irritou ao ser expulso de campo e cuspiu na cara do então juiz.

Anos depois de deixar os gramados, o hoje apresentador da Band disse ter se arrependido do ato. “Eu tomei 120 dias (de suspensão), mas deveria ter tomado um ano. Porque o que eu fiz foi muito mais sujo e muito mais grave do que todos aqueles que agrediram com a mão”, declarou o ex-atleta ao programa Os Donos da Bola, da Band, em 2014.

