Morre escritora ucraniana ferida em ataque russo

03/07/2023 - 11:01

ROMA, 3 JUL (ANSA) – Morreu no último domingo (2), aos 37 anos, a escritora ucraniana Victoria Amelina, vítima de um ataque russo na cidade de Kramatorsk, no leste do país, no dia 27 de junho.

O míssil matou pelo menos outras 12 pessoas e deixou mais de 60 feridos. A informação da morte foi divulgada pelo jornal local Ukrainska Pravda.

O ataque aéreo atingiu um restaurante no centro da cidade e que era considerado um ponto de encontro para a imprensa internacional. Amelina havia sido internada em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

No momento do ataque ela estava acompanhada de três colombianos: o escritor Héctor Abad Faciolince, o ex-comissário da paz Sergio Jaramillo e a jornalista Catalina Gómez, que sofreram apenas ferimentos leves.

Na data do bombardeio, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o alvo era um “ponto de deslocamento temporário do pessoal de comando da 6ª Brigada de Infantaria das Forças Armadas” de Kiev.

O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, definiu o ataque como “crime de guerra”. “Em mais uma demonstração do terror que a Rússia impõe a civis ucranianos, um míssil de cruzeiro atingiu um restaurante e um centro comercial em Kramatorsk”, afirmou. (ANSA).

